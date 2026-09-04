Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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04.09.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hims Hers Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 27,55 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 27,55 USD. Die Hims Hers Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,39 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 27,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 212'223 Hims Hers Health-Aktien.
Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 65,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 136,99 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,74 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 100,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 10.08.2026 legte Hims Hers Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 753.21 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD in den Büchern standen.
Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,577 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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