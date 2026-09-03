Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health fällt am Abend

Die Hims Hers Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,4 Prozent auf 28,00 USD ab. Die Hims Hers Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,72 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,84 USD. Von der Hims Hers Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 885'670 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 65,29 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 133,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (13,74 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Hims Hers Health gewährte am 10.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 753.21 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 38,25 Prozent gesteigert.

In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,577 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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