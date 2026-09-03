Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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03.09.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 28,37 USD nach.
Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 28,37 USD. Der Kurs der Hims Hers Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,02 USD nach. Bei 28,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 294'131 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 65,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hims Hers Health-Aktie somit 56,55 Prozent niedriger. Bei 13,74 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 106,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Hims Hers Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 10.08.2026 hat Hims Hers Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 753.21 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 544.83 Mio. USD umgesetzt.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,577 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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