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02.11.2026 20:27:13
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend Verlust reich
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Hims Hers Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 26,60 USD.
Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,9 Prozent im Minus bei 26,60 USD. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 26,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 803'173 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.
Bei 48,30 USD erreichte der Titel am 05.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hims Hers Health-Aktie 81,58 Prozent zulegen. Bei 13,74 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 93,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hims Hers Health ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 753.21 Mio. USD im Vergleich zu 544.83 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,589 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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