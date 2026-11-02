Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag in Grün

Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 28,22 USD. Bei 28,49 USD erreichte die Hims Hers Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,97 USD. Bisher wurden heute 235'432 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 71,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 51,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,17 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 753.21 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 544.83 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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