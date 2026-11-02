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02.11.2026 16:29:00
Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Montagnachmittag in Grün
Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 28,22 USD zu.
Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 28,22 USD. Bei 28,49 USD erreichte die Hims Hers Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,97 USD. Bisher wurden heute 235'432 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.
Am 05.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 71,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 51,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hims Hers Health 0,17 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 753.21 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 544.83 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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