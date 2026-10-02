Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit Abschlägen

Die Hims Hers Health-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 28,80 USD. Zwischenzeitlich weitete die Hims Hers Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,55 USD aus. Bei 29,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 722'200 Hims Hers Health-Aktien.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 126,70 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 13,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 52,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 753.21 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 544.83 Mio. USD umgesetzt.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen

GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt

Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind