Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health legt am Freitagnachmittag zu

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 30,31 USD. In der Spitze gewann die Hims Hers Health-Aktie bis auf 30,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,99 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 207'098 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 65,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 115,41 Prozent wieder erreichen. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,67 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 10.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ein EPS von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hims Hers Health-Verlust in Höhe von -0,589 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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