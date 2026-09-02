Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Abend ins Plus

Das Papier von Hims Hers Health konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 29,13 USD. In der Spitze legte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 29,33 USD zu. Mit einem Wert von 28,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 612'939 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,29 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hims Hers Health-Aktie 124,13 Prozent zulegen. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,74 USD ab. Der derzeitige Kurs der Hims Hers Health-Aktie liegt somit 112,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Hims Hers Health-Aktie. Hims Hers Health veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent auf 753.21 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,504 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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