Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health gewinnt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 29,26 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 29,28 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,33 USD. Bisher wurden via New York 248'486 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 65,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 123,14 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,74 USD am 25.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 53,04 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Hims Hers Health am 10.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 753.21 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte Hims Hers Health im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,504 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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