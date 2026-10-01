Hims Hers Health Aktie News: Anleger schicken Hims Hers Health am Abend auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 29,42 USD. Die Hims Hers Health-Aktie sank bis auf 28,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 785'090 Hims Hers Health-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 65,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 121,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,74 USD am 25.02.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 53,30 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Hims Hers Health liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hims Hers Health vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hims Hers Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 753.21 Mio. USD im Vergleich zu 544.83 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hims Hers Health-Verlust in Höhe von -0,589 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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