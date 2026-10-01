Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health büsst am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,1 Prozent auf 28,87 USD. Die Hims Hers Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,65 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 29,70 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 369'679 Hims Hers Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,29 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 126,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hims Hers Health-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Hims Hers Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 10.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hims Hers Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 753.21 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 544.83 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,589 USD je Hims Hers Health-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen

GLP-1-Sorgen kehren zurück: Hims & Hers-Aktie unter Druck - auch Novo Nordisk fällt

Offensive gegen Nachahmer: Novo Nordisk geht auf Angriff - Aktie im Aufwind