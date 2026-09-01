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01.09.2026 20:27:13

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit Einbussen

Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Minus bei 28,64 USD.

Hims & Hers Health
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Der Hims Hers Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 28,64 USD. Das bisherige Tagestief markierte Hims Hers Health-Aktie bei 28,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,07 USD. Bisher wurden via New York 475'319 Hims Hers Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 65,29 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 127,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 13,74 USD. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 108,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Hims Hers Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 753.21 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 544.83 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass Hims Hers Health 2026 einen Verlust in Höhe von -0,504 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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