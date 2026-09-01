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Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060

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01.09.2026 16:29:00

Hims Hers Health Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Hims Hers Health

Hims Hers Health Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Hims Hers Health

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 29,19 USD nach.

Hims & Hers Health
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Die Hims Hers Health-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 29,19 USD. Die Hims Hers Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,07 USD ab. Bei 29,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 190'223 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,74 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hims Hers Health-Aktie ist somit 52,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 10.08.2026 vor. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,17 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent auf 753.21 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 544.83 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hims Hers Health-Verlust in Höhe von -0,504 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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