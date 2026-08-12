Hims Hers Health gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hims Hers Health hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 753.2 Millionen USD gegenüber 544.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch