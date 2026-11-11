Hims Hers Health: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hims Hers Health hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.14 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 890.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 48.65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 599.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch