Hims Hers Health A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hims Hers Health A präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 52.49 ARS gegenüber 19.93 ARS im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67.82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1’335.41 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 795.75 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch