Hims Hers Health A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hims Hers Health A präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 130.33 ARS. Im Vorjahresquartal waren 48.82 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69.56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’061.22 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 625.86 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch