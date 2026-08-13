Himatsingka Seide: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Himatsingka Seide hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.40 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Himatsingka Seide 0.870 INR je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.42 Prozent auf 6.21 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.57 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch