Himaraya: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Himaraya hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -71.80 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Himaraya ein EPS von -14.540 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.71 Prozent auf 15.85 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Himaraya vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 70.180 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.900 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 61.10 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 60.45 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch