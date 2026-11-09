Himalya International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Himalya International präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.09 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Himalya International noch ein Gewinn pro Aktie von 0.320 INR in den Büchern gestanden.

Himalya International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75.3 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch