Himalaya Shipping präsentierte Quartalsergebnisse

Himalaya Shipping lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Himalaya Shipping 0.020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Himalaya Shipping im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79.60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 29.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch