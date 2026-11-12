Himalaya Shipping hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Himalaya Shipping veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Himalaya Shipping noch ein Gewinn pro Aktie von 0.210 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 62.6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 65.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch