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19.10.2026 06:37:00
Himadri Chemicals Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Himadri Chemicals Industries hat am 16.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.60 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3.58 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 57.93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.71 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.91 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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