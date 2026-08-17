HIMACS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HIMACS hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 14.33 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HIMACS noch ein Gewinn pro Aktie von 13.85 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5.12 Milliarden JPY gegenüber 4.45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch