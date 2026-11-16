HIMACS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HIMACS lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 26.03 JPY. Im letzten Jahr hatte HIMACS einen Gewinn von 26.85 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 5.21 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch