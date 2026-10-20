Himachal Futuristic Comm legte Quartalsergebnis vor

Himachal Futuristic Comm präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Himachal Futuristic Comm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.37 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.470 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 143.62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.43 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.42 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch