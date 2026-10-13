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13.10.2026 06:37:00
Himachal Fibres: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Himachal Fibres veröffentlichte am 12.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.10 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 94.27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 96.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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