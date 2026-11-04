HIM International Music: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HIM International Music gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 2.56 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HIM International Music 2.31 TWD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat HIM International Music mit einem Umsatz von insgesamt 345.5 Millionen TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247.7 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren, um 39.49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch