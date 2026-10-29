Hilton Worldwide öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hilton Worldwide gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 2.37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hilton Worldwide 1.78 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Hilton Worldwide 3.33 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch