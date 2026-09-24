Hilti nach acht Monaten mit Umsatzplus und klarem Gewinnanstieg

Schaan (awp) - Der Baugerätehersteller Hilti hat in den ersten acht Monaten wieder mehr Umsatz erzielt. Beim Gewinn gab es sogar einen deutlichen Anstieg. Zudem erhöht das Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr erneut.

Konkret machte Hilti laut einer Mitteilung vom Donnerstag von Januar bis August 2026 einen Umsatz von 4,24 Milliarden Franken und damit 1,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Ohne die negativen Währungseffekte verzeichnete das Liechtensteiner Unternehmen ein deutlicheres Plus in Lokalwährungen von 5,9 Prozent.

"Wir registrieren hohe Investitionen in Energie- und Rechenzentrumsprojekte, während der traditionelle Bausektor schwach bleibt", kommentiert CEO Jahangir Doongaji die Entwicklung.

Ergebnis deutlich über Vorjahr

Mit Blick auf das Ergebnis lag Hilti klar über dem Vorjahr. Das Betriebsergebnis stieg um fast 17 Prozent auf 533 Millionen Franken. Und unter dem Strich stand gar ein um fast 26 Prozent höherer Reingewinn von 389 Millionen. Allerdings sanken auch die Ausgaben für Forschung & Entwicklung um knapp 6 Prozent und die Zahl der Mitarbeitenden lag um 0,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Bei den einzelnen Regionen lag die Umsatzentwicklung nur noch im grössten Markt Europa mit 2,17 Milliarden Franken (-1,3%) unter dem Vorjahr. In Lokalwährungen stand aber auch hier ein leichtes Plus von 0,5 Prozent. Das Umfeld sei weiterhin herausfordernd, hiess es dazu.

Derweil setzte das Unternehmen sowohl in Amerika (+6,0% auf 1,35 Mrd Fr.) als auch im Raum Asien/Pazifik (+3,3% auf 507 Mio) und Mittlerer Osten/Afrika (+9,1% auf 215 Mio) mehr um. In Lokalwährungen verzeichneten diese drei Regionen allesamt zweistellige Zuwächse.

Mit Blick in die Zukunft legt Hilti bereits das zweite Mal im laufenden Geschäftsjahr nach. Nachdem bereits nach vier Monaten die Umsatzprognose leicht angehoben wurde - auf ein Wachstum in Lokalwährungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich -, peilt das Unternehmen nun ein Wachstum in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Bereich an.

dm/to