Hills Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hills Bancorp hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1.34 USD. Im letzten Jahr hatte Hills Bancorp einen Gewinn von 0.730 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 75.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hills Bancorp einen Umsatz von 64.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch