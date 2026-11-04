Hillman Solutions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hillman Solutions hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.03 USD, nach 0.120 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.66 Prozent auf 457.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 424.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch