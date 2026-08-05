Hillman Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hillman Solutions äusserte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 442.3 Millionen USD – ein Plus von 9.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hillman Solutions 402.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch