Hilbert Group Registered B gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.37 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.660 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 93.39 Prozent auf 3.4 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51.6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch