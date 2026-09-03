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03.09.2026 06:37:00
Hilbert Group Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hilbert Group Registered B äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.37 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0.360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 91.85 Prozent auf 3.8 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46.1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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