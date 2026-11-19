Hilan hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.01 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.43 ILS je Aktie erzielt worden.

Hilan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 845.2 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 716.5 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch