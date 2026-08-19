Hilan: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hilan veröffentlichte am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.85 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.63 ILS je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hilan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 784.7 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 705.8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch