Hikari Tsughin stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hikari Tsughin hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 703.83 JPY. Im letzten Jahr hatte Hikari Tsughin einen Gewinn von 960.25 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17.42 Prozent auf 228.41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 194.52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch