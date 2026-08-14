Hikari Tsughin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hikari Tsughin stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 837.15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 641.83 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 192.56 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hikari Tsughin 167.17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch