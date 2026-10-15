Hikari Food Service informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hikari Food Service hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 2.73 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hikari Food Service noch ein Gewinn pro Aktie von 29.57 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 760.7 Millionen JPY – ein Plus von 6.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hikari Food Service 713.9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch