Hikari Business Form: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hikari Business Form veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4.06 JPY. Im Vorjahresquartal waren 4.71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14.24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.65 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch