Hikari Business Form informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hikari Business Form hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 25.74 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hikari Business Form noch ein Gewinn pro Aktie von 11.50 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2.22 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.10 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch