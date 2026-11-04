Hikal veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hikal äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.49 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hikal ein Ergebnis je Aktie von -2.830 INR vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.34 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3.19 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch