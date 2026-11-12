Hikakucom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hikakucom stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 55.42 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 42.85 JPY je Aktie erzielt worden.

Hikakucom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 646.1 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 580.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch