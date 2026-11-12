Highwood Oil Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Highwood Oil Company stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.82 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.9 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 35.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch