Highway Infrastructure hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Highway Infrastructure lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.19 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Highway Infrastructure in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 170.91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.03 Milliarden INR im Vergleich zu 1.12 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch