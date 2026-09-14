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14.09.2026 06:37:00
Highwater Ethanol LLC Membership Units vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Highwater Ethanol LLC Membership Units hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 2281.82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 353.16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 39.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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