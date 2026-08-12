HighPeak Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HighPeak Energy hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35.94 Prozent auf 272.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch