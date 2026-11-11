HighPeak Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HighPeak Energy gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat HighPeak Energy mit einem Umsatz von insgesamt 256.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 35.98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch