Highlight Communications steigert Umsatz nach neun Monaten deutlich

Dagegen drückten höhere Kosten auf die Profitabilität.

Von Januar bis September kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 310,4 Millionen Franken, wie das im Bereich Sportvermarktung und Film tätige Unternehmen am Montagabend mitteilte. An Highlight Communications hält die an der Schweizer Börse kotierte Highlight and Entertainment-Gruppe (HLEE) knapp 50 Prozent.

Zum Umsatzanstieg hätten alle Segmente einen Beitrag geleistet, hiess es weiter. Beim Film nahm der Absatz um 13 Prozent auf 183,4 Millionen Franken zu. Dabei geholfen hätten die positiven Entwicklungen im Home Entertainment, im Lizenzhandel/TV-Auswertung sowie bei TV-Auftragsproduktionen.

Das Segment Sport- und Event-Marketing trug 51,4 Millionen Franken zum Gesamtumsatz bei und wuchs mit knapp 10 Prozent. Und im Sport-Segment kletterte der Umsatz gar um 21 Prozent auf 75,6 Millionen. Grund dafür sei der Umbau des Rechteportfolios gewesen.

Mit dem Wachstum konnte die Ergebnisentwicklung nicht mithalten. Der Betriebsgewinn (EBIT) reduzierte sich gar um 39 Prozent auf 12,4 Millionen Franken. Produktionsbedingt seien die Konzernaufwendungen deutlich höher als noch vor einem Jahr ausgefallen, hiess es. Der Konzerngewinn sank um 71 Prozent auf 2,3 Millionen.

mk/cf

Pratteln (awp)